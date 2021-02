Нарколог из Качканара пойдет под суд за «липовые» медосвидетельствования работяг

В суд направлено дело заведующего наркологическим отделением ГБ Качканара. Врача обвиняют в подделывании результатов освидетельствования рабочих.

Следствием установлено, что подозреваемый психиатр-нарколог работал в должности завотделением наркологии в ЦГБ Качканара. В период с середины 2018 года по начало 2020 года он выдавал акты о прохождении медицинского освидетельствования с подложными данными. К нему направляли рабочих организации, которых заподозрили в употреблении спиртного и нахождении на рабочем месте в пьяном виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. За свои «услуги» нарколог брал взятки от 30 до 40 тысяч рублей. Деньги ему передавал посредник. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 2,3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки) и по части 1 статьи 292 УК РФ (Служебный подлог). Кроме того, уголовный материал завели на посредника. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по результатам следствия. Дело было направлено в Качканарский городской суд. Напомним, в Новоуральске завели уголовные дела на врача-психиатра, которая брала взятки за подложные категории годности призывников, благодаря которым мужчины избегали призыва в армию. Размер оплаты за свои деяния женщина установила в размере 100 тысяч рублей. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Брала 100 тысяч рублей: призывники в Новоуральске «сдали» взяточницу-психиатра

