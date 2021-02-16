Нарколог из Качканара пойдет под суд за «липовые» медосвидетельствования работяг

Следствием установлено, что подозреваемый психиатр-нарколог работал в должности завотделением наркологии в ЦГБ Качканара. В период с середины 2018 года по начало 2020 года он выдавал акты о прохождении медицинского освидетельствования с подложными данными. К нему направляли рабочих организации, которых заподозрили в употреблении спиртного и нахождении на рабочем месте в пьяном виде, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.