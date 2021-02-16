Определен подрядчик для обслуживания детских и спортивных площадок в Нижнем Тагиле

Напомним, также в Нижнем Тагиле определен подрядчик для ремонтирования объектов нацпроекта БКАД. Этим будет заниматься предприятие МУП «Тагилдорстрой». Планируется, что в начале марта муниципалитет заключит контракт с организацией на общую сумму 744,4 миллиона рублей. В 2021 году в перечень объектов БКАД попадают шесть дорог: Ильича, Ермака, Кушвинская, Садоводов, Декабристов и Зеленстроевская.