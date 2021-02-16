Определен подрядчик для обслуживания детских и спортивных площадок в Нижнем Тагиле

Определен подрядчик для обслуживания детских и спортивных площадок в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле подрядной организацией по обслуживанию оборудования детских игровых и спортивных площадок признана ООО «Гидравлика», сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется, что муниципальный контакт будет заключен в течение десяти дней, а к выполнению своих обязанностей подрядчик приступит с 1 марта 2021 года.

Как следует из контакта, компания должна будет проводить системный мониторинг оборудования и элементов благоустройства, выполнять техническое обслуживание и ремонт. Также каждый месяц подрядчик должен предоставлять заказчику фотоотчеты «до и после» на каждый вид осуществленных работ. В обязанности компании входит регулярный осмотр и ежегодная проверка работоспособности скрытых или труднодоступных элементов конструкций.

Напомним, также в Нижнем Тагиле определен подрядчик для ремонтирования объектов нацпроекта БКАД. Этим будет заниматься предприятие МУП «Тагилдорстрой». Планируется, что в начале марта муниципалитет заключит контракт с организацией на общую сумму 744,4 миллиона рублей. В 2021 году в перечень объектов БКАД попадают шесть дорог: Ильича, Ермака, Кушвинская, Садоводов, Декабристов и Зеленстроевская.

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Нижний Тагил
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