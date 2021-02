От коронавируса в свердловских колониях официально умер один заключенный

В колониях Свердловской области за 2020 год официально зарегистрирован только один летальный исход от коронавируса.

Один осуждённый погиб из-за коронавируса в учреждениях ГУФСИН за 2020 год. Официальные данные были предоставлены уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой. Мерзлякова утверждает, что система ФСИН справилась с пандемией. В официальных данных есть дополнительные зарегистрированные случаи летального исхода осуждённых, однако, они не связаны с коронавирусом и являются естественными. Очень боялась я за систему исполнения наказаний. Там есть скученность, сырость, если бы проникла туда инфекция, могли бы потерять много людей. Но система справилась,сообщила Татьяна Мерзлякова. Напомним, с 14 февраля 2021 года в колониях Свердловской области официально были разрешены свидания с заключёнными. Для посещения колоний необходимо обязательно использовать СИЗ, а также не иметь симптомов ОРВИ или гриппа. Во всех свердловских колониях и СИЗО возобновились свидания с заключенными

