От коронавируса в свердловских колониях официально умер один заключенный

От коронавируса в свердловских колониях официально умер один заключенный

Сегодня, 13:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В колониях Свердловской области за 2020 год официально зарегистрирован только один летальный исход от коронавируса.

Один осуждённый погиб из-за коронавируса в учреждениях ГУФСИН за 2020 год. Официальные данные были предоставлены уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой.

Мерзлякова утверждает, что система ФСИН справилась с пандемией. В официальных данных есть дополнительные зарегистрированные случаи летального исхода осуждённых, однако, они не связаны с коронавирусом и являются естественными.

Очень боялась я за систему исполнения наказаний. Там есть скученность, сырость, если бы проникла туда инфекция, могли бы потерять много людей. Но система справилась,сообщила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, с 14 февраля 2021 года в колониях Свердловской области официально были разрешены свидания с заключёнными. Для посещения колоний необходимо обязательно использовать СИЗ, а также не иметь симптомов ОРВИ или гриппа.

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