После травли детей в соцсетях тагильские школьники поставлены на особый контроль

Тагильские школьники, активные участники группы кибербуллинга во «ВКонтакте», будут находиться под особым вниманием в учебных учреждениях.

10 февраля редакция TagilCity.ru опубликовала материал о травле детей в паблике во «ВКонтакте», у которого было около 6,5 тысячи подписчиков, в основном школьники. Скрытые администраторы выкладывали на страницу без разрешения фотографии детей с нелестными подписями, оскорбляли их, побуждали к нанесению травм, а также требовали деньги за удаление постов. После публикации группа была закрыта на следующий день. В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков Редакция узнала номера некоторых школ, в которых учатся подписчики паблика, которые активно участвовали в комментировании постов. Это дети из ОУ №№ 8, 87, 4 и 9. После публикации управление образования Нижнего Тагила провело в этих школах профилактические мероприятия. По факту инцидента с закрытием группы в социальной сети во «ВКонтакте» в педагогических коллективах школ, учащиеся которых состояли в данной группе и являлись ее активными участниками, проведена работа, дети будут находиться под особым вниманием,рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве. Там отметили, что кибербуллинг — распространенное явление. Защитить несовершеннолетних от негативного влияния интернета можно совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранительных органов. Прежде всего, родителям рекомендуется завести аккаунт и «подружиться» в соцсети со своими детьми. Важно уделять внимание тому, какие сообщения появляются у ребенка на стене и какие группы он посещает. На сегодняшний день существуют специализированные программы родительского контроля, которые позволяют не только ограничивать детей от потенциально опасных ресурсов, но и фиксировать факты большого количества сообщений и постов ребенка в соцсети. Взрослый может со своего телефона видеть объем трафика сообщений ребенка. Если их количество резко увеличилось, стоит поговорить с ним. Также в Нижнем Тагиле специалисты «Муниципальной службы практической психологии» МБОУ СОШ «ЦО № 1» и «Центр детского психического здоровья» могут помочь несовершеннолетними преодолеть психологические последствия кибербуллинга. Напомним, в редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка. Она рассказала о том, что ее сына травят в в группе во «ВКонтакте», в которой около 6,5 тысячи подписчиков. 23 января в паблике появился пост о ее сыне с оскорблениями и призывами пинать его. Так как администраторы были скрыты, женщина написала заявление в полицию, с просьбой найти того, кто выложил фотографию. В итоге нашли 12 летнюю девочку, однако в возбуждении дела отказали. Тагильского школьника подростки травят в группе во «ВКонтакте» и грозят ему насилием

