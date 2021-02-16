Сергей Силкин: В дерби «Динамо» – «Спартак» будет много борьбы и травм

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых против «Спартака».
Две столичные команды сыграют друг с другом 20 февраля на «ВТБ Арене» в рамках 1/8 финала Кубка России.
«Стоит ли играть в мороз? Играть можно в любую погоду, но многое зависит от состояния поля, – отметил Силкин в интервью для «Советского спорта». – Может быть оно будет промерзшее или грязное. В любом случае будет много борьбы и, возможно, много травм, потому что в матче с такой афишей самоотдача будет сумасшедшей.
Основываться на впечатлениях от товарищеских матчей неправильно. Я смотрел много контрольных встреч на предсезонных сборах, все это не серьезно. В официальных матчах все будет по-другому. Тем более это кубковая игра – всего один матч и проигравший выбывает. Как говорят, кубки выигрывает оборона, а чемпионат – атака. Игра будет до ошибки и тот, кто первый пропустит, поставит себя в сложную ситуацию».