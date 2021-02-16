Сергей Силкин: В дерби «Динамо» – «Спартак» будет много борьбы и травм

Основываться на впечатлениях от товарищеских матчей неправильно. Я смотрел много контрольных встреч на предсезонных сборах, все это не серьезно. В официальных матчах все будет по-другому. Тем более это кубковая игра – всего один матч и проигравший выбывает. Как говорят, кубки выигрывает оборона, а чемпионат – атака. Игра будет до ошибки и тот, кто первый пропустит, поставит себя в сложную ситуацию».