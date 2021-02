Скончался экс-депутат свердловского ЗакСО, бывший директор БАЗа Анатолий Сысоев

16 февраля на 87 году жизни умер бывший директор Богословского алюминиевого завода, экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Сысоев. Об этом сообщил глава Краснотурьинска Александр Устинов на своей странице во «ВКонтакте».

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте. В 1987 году он стал директором Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в Краснотурьинске и занимал пост до 2005 года. Также Сысоев был народным депутатом РСФСР и депутатом Краснотурьинского городского Совета. С 2000 по 2004 годы он был председателем Краснотурьинской городской думы. Затем до 2011 года Сысоев состоял на должности председателя комитета по промышленной политике палаты представителей Законодательного собрания региона. Также он был почетным гражданином Краснотурьинска и Свердловской области. Напомним, в Нижнем Тагиле скончался испытатель танков на «Уралвагонзаводе» Олег Домрачев, его похоронят 17 февраля. В Нижнем Тагиле скончался испытатель боевых машин «Уралвагонзавода» Олег Домрачев

