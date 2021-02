Эксперты свердловского областного конкурса театральных работы выделили и добавили в афишу спектакли театров Нижнего Тагила.

Работы «Молоко» и «Мертвые души» театра драмы, а также «Ревизор» кукольного театра в Нижнем Тагиле попали в итоговую афишу «Браво-2020». Проведения фестиваля запланировано на май 2021 года. Напомним, спектакль «Молоко» был поставлен в Нижнетагильском драматическом театре режиссером из Санкт-Петербурга Петром Шерешевским, который является номинантом «Золотой маски» и побеждает в различных региональных конкурсах.

