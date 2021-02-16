Увольнения на птицефабрике и собака-трупоед. Итоги дня в Свердловской области

Мэрия Нижнего Тагила разместила тендер на госзакупках о поиске подрядчика по содержанию семи общественных территорий. Начальная цена контракта обозначена в размере 2,8 миллиона рублей. Организация, которая победит в конкурсе, обязуется содержать «Центр семейного отдыха» в ТОС «Пограничный», сквер у памятника горнякам на Руднике, территорию у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года в районе школы № 90, сквер на улице Быкова, парковую зону «Муринские пруды», площадь перед торговым центром на улице Зари и общественную территорию в границах улиц Салтыкова Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от дома 55/2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63). Отмечается, что поддержание порядка должно соблюдаться в любое время года. Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. Прием заявок будет вестись до 24 февраля.