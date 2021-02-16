Увольнения на птицефабрике и собака-трупоед. Итоги дня в Свердловской области

Руководитель Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов рассказал, почему с предприятия массово увольняют сотрудников. В настоящий момент организация прекратила производство бойлеров и выпуск охлажденной продукции. Количество сотрудников было сокращено на 75%. По словам директора, предприятию по решению суда в 2018 году перекрыли слив стоков. С 2020 года прием на очистных сооружениях прекратился полностью. Сокращения идут именно с этого момента, так как фабрике приходится вывозить отходы на грузовиках, а это не выгодно. Очистные сооружения будут построены только к 2023 году.
Мэрия Нижнего Тагила разместила тендер на госзакупках о поиске подрядчика по содержанию семи общественных территорий. Начальная цена контракта обозначена в размере 2,8 миллиона рублей. Организация, которая победит в конкурсе, обязуется содержать «Центр семейного отдыха» в ТОС «Пограничный», сквер у памятника горнякам на Руднике, территорию у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года в районе школы № 90, сквер на улице Быкова, парковую зону «Муринские пруды», площадь перед торговым центром на улице Зари и общественную территорию в границах улиц Салтыкова Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от дома 55/2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63). Отмечается, что поддержание порядка должно соблюдаться в любое время года. Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. Прием заявок будет вестись до 24 февраля.
В Свердловской области власти ужесточили правила проведения массовых мероприятий. Депутаты ЗакСо региона расширили полномочия Министерства общественной безопасности Среднего Урала. Если МОБ отказывает в проведении митинга, то заявителю предлагается другое место и время для согласования. Также теперь, если крайний срок заявки выпадает на выходной день, то министерство имеет право ответить на следующий день. Поправки будут внесены в действующий закон о митингах.
Мертвое тело мужчины с обгрызенными пальцами и конечностями было найдено в поселке Зональный под Нижним Тагилом. Тело обнаружила дочь умершего 56-летнего инвалида II группы. По информации следственного комитета, смерть наступила из-за болезни сердца — в какой-то момент оно остановилось. Остается неизвестным время, которое труп пролежал до момента обнаружения. В это время собака погибшего обглодала части тела умершего. Пса забрали родственники покойного.