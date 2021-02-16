В Нижнем Тагиле определен подрядчик для ремонта по нацпроекту БКАД в 2021–2023 годах

В Нижнем Тагиле ремонтировать объекты нацпроекта БКАД в ближайшие три года будет предприятие МУП «Тагилдорстрой», сообщает пресс-служба администрации города.

Организация была признана единственным участником закупки, который соответствует требованиям документации. Теперь заказчик до конца февраля должен получить согласие уполномоченного органа на заключение контракта с поставщиком, поскольку сумма составляет более 250 миллионов рублей. Планируется, что в начале марта муниципалитет заключит контракт с организацией на общую сумму 744,4 миллиона рублей. Как следует из технического задания, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик в течение трех лет будет осуществлять ремонтные работы на территории Нижнего Тагила. В 2021 году в перечень объектов БКАД попадают шесть дорог: Ильича, Ермака, Кушвинская, Садоводов, Декабристов и Зеленстроевская. Напомним, в декабре 2020 года мэрия Нижнего Тагила утвердила список дорог, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД в 2021–2023 годах. В общей сложности планируется отремонтировать 14 участков дорог. Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

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