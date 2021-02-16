В России могут принять понятие «уголовный проступок»

В России могут принять понятие «уголовный проступок»

Сегодня, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
Верховный суд внес законопроект, который вводит понятие «уголовный проступок». Это редкий случай, когда судебная власть использует право законодательной инициативы. Вероятность принятия такого законопроекта достаточно велика.

Как сообщает «Мейстер», судебная власть довольно редко вносит на рассмотрение законопроекты — всего несколько в течение года. Как правило, это точечные правки, вызванные анализом судебной практики и призванные устранить разночтения в законодательстве. И данный законопроект интересен тем, что судебная власть решила инициировать концептуально новое.

Речь идет о внесенном вчера Верховным судом законопроекте, который предлагает ввести понятие уголовного проступка. Под него, согласно законопроекту, подпадают 112 составов преступлений небольшой тяжести. Около половины из них связано с экономикой. При этом преступление такого рода должно быть совершено обвиняемым впервые, у него не должно быть неснятых/непогашенных судимостей на тот момент, когда совершено правонарушение. Кроме того, в течение года не должно быть других уголовных проступков.

Если соблюдаются данные условия, человек, можно сказать, отделается «легким испугом», и в отношении него не будут введены ограничения, которые связаны с судимостью. Также Верховный суд предлагает ввести два новых вида мер уголовно-правового характера. Речь идет об общественных и ограниченно оплачиваемых работах.

Законопроект еще будут дорабатывать, и более подробно его надо рассматривать в редакции, которая будет представлена к третьему чтению. Но шансы, что такой закон будет принят, достаточно высоки.

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