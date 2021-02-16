В России могут принять понятие «уголовный проступок»

Речь идет о внесенном вчера Верховным судом законопроекте, который предлагает ввести понятие уголовного проступка. Под него, согласно законопроекту, подпадают 112 составов преступлений небольшой тяжести. Около половины из них связано с экономикой. При этом преступление такого рода должно быть совершено обвиняемым впервые, у него не должно быть неснятых/непогашенных судимостей на тот момент, когда совершено правонарушение. Кроме того, в течение года не должно быть других уголовных проступков.