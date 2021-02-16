В России могут принять понятие «уголовный проступок»

Как сообщает «Мейстер», судебная власть довольно редко вносит на рассмотрение законопроекты — всего несколько в течение года. Как правило, это точечные правки, вызванные анализом судебной практики и призванные устранить разночтения в законодательстве. И данный законопроект интересен тем, что судебная власть решила инициировать концептуально новое.
Речь идет о внесенном вчера Верховным судом законопроекте, который предлагает ввести понятие уголовного проступка. Под него, согласно законопроекту, подпадают 112 составов преступлений небольшой тяжести. Около половины из них связано с экономикой. При этом преступление такого рода должно быть совершено обвиняемым впервые, у него не должно быть неснятых/непогашенных судимостей на тот момент, когда совершено правонарушение. Кроме того, в течение года не должно быть других уголовных проступков.
Если соблюдаются данные условия, человек, можно сказать, отделается «легким испугом», и в отношении него не будут введены ограничения, которые связаны с судимостью. Также Верховный суд предлагает ввести два новых вида мер уголовно-правового характера. Речь идет об общественных и ограниченно оплачиваемых работах.
Законопроект еще будут дорабатывать, и более подробно его надо рассматривать в редакции, которая будет представлена к третьему чтению. Но шансы, что такой закон будет принят, достаточно высоки.