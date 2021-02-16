Верховный суд не разрешил арестовать у жителя Екатеринбурга унитаз и двери

Верховный суд постановил, что опись газовых плит, межкомнатных дверей, унитазов и прочих вещей является незаконной. Дело в том, что данные предметы не относятся к роскоши, пишет Znak.
Выяснилось, что житель Екатеринбурга подал иск в суд из-за ареста имущества, которое ему не принадлежит. Мужчина на тот момент проживал в съемном жилье, однако, это не остановило судебного пристава.
В действиях судебного пристава было выявлено нарушение требования статьи 446 Гражданского процессуального кодекса России, так как арестованные вещи являлись предметами обихода.
Напомним, в апреле 2020 года у жителя Каменска-Уральского судебные приставы наложили арест на автомобиль из-за 35 неоплаченных штрафов ПДД. Сумма задолженности составила около 19 тысяч рублей.