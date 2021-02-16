Власти Свердловской области ужесточили правила проведения митингов

Власти Свердловской области ужесточили правила проведения митингов

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Депутаты Свердловской области решили расширить полномочия областного министерства общественной безопасности, связанные с митингами. 16 февраля были внесены поправки в региональный закон о проведении публичных мероприятий.

16 февраля депутатами заксобрания было проведено совещание, в ходе которого было принято решение внести поправки в действующий закон о митингах, пишет URA.RU.

После отказа МОБ в проведении публичного мероприятия, министерство должно предложить организаторам определённое время или место для шествия.

Кроме того, если последний день срока ответа выпадает на воскресенье или на нерабочий праздничный день — уполномоченный орган вправе дать ответ на следующий день,рассказал Виктор Шептий.

Напомним, 31 января в Екатеринбурге на незаконном митинге были задержаны 83 человека. По каждому из них были назначены тщательные разбирательства. Всего в несанкционированном шествии приняли участие примерно 2,3 тысячи человек.

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