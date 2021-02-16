Выдающиеся уральцы получили государственные награды от Евгения Куйвашева

Выдающиеся уральцы получили государственные награды от Евгения Куйвашева

Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Выдающиеся уральцы получили государственные награды и региональные знаки отличия от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона.

В список награжденных вошли люди, которые добились выдающихся результатов в своей профессии: медики, сотрудники промышленных предприятий, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи и машиностроители,

Отмечается, что свердловский хирург Юрий Мансуров и главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новоселов были награждены посмертно.

Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса,сказал на церемонии Евгений Куйвашев.

Напомним, в декабре 2020 года четыре тагильских металлурга ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды от Евгения Куйвашева.

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