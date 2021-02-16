Выдающиеся уральцы получили государственные награды от Евгения Куйвашева

В список награжденных вошли люди, которые добились выдающихся результатов в своей профессии: медики, сотрудники промышленных предприятий, работники связи, транспорта, физической культуры, геологи и машиностроители,
Отмечается, что свердловский хирург Юрий Мансуров и главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новоселов были награждены посмертно.
Минувший 2020 год выявил новых героев. Безусловно, ими стали и медицинские работники, принявшие на себя тяжесть борьбы с пандемией коронавируса,сказал на церемонии Евгений Куйвашев.
Напомним, в декабре 2020 года четыре тагильских металлурга ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды от Евгения Куйвашева.