15 тысяч штрафа получил устроивший скандал блогер-антимасочник из Нижнего Тагила

Блогер без маски, который спровоцировал полицейских на жестокое задержание на Руднике в Нижнем Тагиле, получил штраф в 15 тысяч рублей.

23 ноября 2021 года полицейскими был задержан мужчина без маски у Дворца национальных культур. Задержанный оказался блогером, который известен размещением скандальных роликов на YouTube. Он снимал происходящее на камеру телефона. При этом в машине у тагильчанина находился один двухлетний ребенок. Нарушителя масочного режима повалили на землю, надев наручники, и посадили в служебный автомобиль. Видео: Канал IY-News на YouTube В отношении задержанного были составлены два протокола: за отсутствие маски и неповиновение сотрудникам полиции. В тот день по просьбе гражданина его доставили в медицинское учреждение для прохождения обследования, но он покинул больницу. С того времени он скрывался от сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем не мог быть доставлен в Тагилстроевский суд для рассмотрения материала по неповиновению полицейским,рассказала редакции TagilCity.ru заместитель начальника МУ МВД России Нижнетагильское Наталья Саввина. В ведомстве отметили, что для рассмотрения административного материала о нарушении масочного режима тагильчанин по повестке в суд не явился. На заседании в его отсутствие ему был назначен штраф в сумме 15 тысяч рублей. После того как блогер был доставлен в отделение полиции, он написал встречные заявления на сотрудников правоохранительных органов по факту оставления ребенка в опасности и превышения должностных полномочий. По результатам служебной проверки, проведенной по факту выявления видеоматериала, размещенного на сайте YouTube, неправомерных действий сотрудниками полиции во время задержания не усмотрено,пояснили в ведомстве. Напомним, прежде чем доставить нарушителя в отделение, полицейские дождались, чтобы приехала мать ребенка и забрала его. Полицейские жестко задержали мужчину без маски на глазах ребенка в Нижнем Тагиле

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