250 тысяч штрафа получил за контрафактный алкоголь хозяин закусочной в Тагиле

19 августа 2021 года в заведении была проведена проверка, которая выявила оборот водки и вина без соответствующего разрешения. Вся нелицензированная алкогольная продукция была изъята, а в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.
Суд решил, что правонарушение было совершено бизнесменом намеренно. Тагильчанин не принял меры для соблюдения законодательства.
В результате, хозяин закусочной был оштрафован на 250 тысяч рублей. Вся изъятая продукция будет отправлена на уничтожение.
Напомним, тагильчанин, который продавал нелегальный алкоголь в рюмочной на улице Орджоникидзе, 18, получил за контрафакт штраф в 10 тысяч рублей.