250 тысяч штрафа получил за контрафактный алкоголь хозяин закусочной в Тагиле

250 тысяч штрафа получил за контрафактный алкоголь хозяин закусочной в Тагиле
250 тысяч штрафа получил за контрафактный алкоголь хозяин закусочной в Тагиле
Сегодня, 14:10ОбществоФото: Яндекс.Карты
К штрафу в 250 тысяч приговорен за реализацию нелегального алкоголя хозяин закусочной «Дионис» на улице Зари, 33 в Нижнем Тагиле.

19 августа 2021 года в заведении была проведена проверка, которая выявила оборот водки и вина без соответствующего разрешения. Вся нелицензированная алкогольная продукция была изъята, а в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Суд решил, что правонарушение было совершено бизнесменом намеренно. Тагильчанин не принял меры для соблюдения законодательства.

В результате, хозяин закусочной был оштрафован на 250 тысяч рублей. Вся изъятая продукция будет отправлена на уничтожение.

Напомним, тагильчанин, который продавал нелегальный алкоголь в рюмочной на улице Орджоникидзе, 18, получил за контрафакт штраф в 10 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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