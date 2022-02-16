Детсадовцам Нижнего Тагила показали специальный полицейский автомобиль

Тагильским детям показали специальный полицейский автомобиль

Воспитанникам детского сада и третьеклассникам одной из школ Нижнего Тагила выдали бронежилеты с муляжами оружия, а также показали специальный полицейский автомобиль.

Необычное мероприятие организовали для детей в рамках месячника защитника Отечества, проинформировали в пресс-службе тагильской администрации. В рамках мероприятия ребята приняли участие в армейских конкурсах, познакомились с экипировкой и научились пользоваться радиостанциями. Тагильское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» организовало эту акцию при содействии фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов», а также отдельного батальона ППС. Дети были в полном восторге, заявили в администрации Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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