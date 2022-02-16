Детсадовцам Нижнего Тагила показали специальный полицейский автомобиль

Необычное мероприятие организовали для детей в рамках месячника защитника Отечества, проинформировали в пресс-службе тагильской администрации.
В рамках мероприятия ребята приняли участие в армейских конкурсах, познакомились с экипировкой и научились пользоваться радиостанциями.
Тагильское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» организовало эту акцию при содействии фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов», а также отдельного батальона ППС.
Дети были в полном восторге, заявили в администрации Нижнего Тагила.