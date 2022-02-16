Екатеринбургский митрополит призвал «смилостивиться» над охранником «Ельцин Центра»

Екатеринбургский митрополит призвал «смилостивиться» над охранником «Ельцин Центра»
Екатеринбургский митрополит призвал «смилостивиться» над охранником «Ельцин Центра»
Сегодня, 20:41ОбществоФото: сайт Екатеринбургской епархии
Глава Екатеринбургской епархии прокомментировал ситуацию с охранником «Ельцин Центра» Александром Васильевым, подрисовавшим глаза на картине стоимостью 75 млн рублей.

В своем Телеграм-канале он предложил «смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн». Также Евгений Кульберг посоветовал страховой компании подумать, стоит ли в будущем связываться с «недогалеристами», которые не могут обеспечить сохранность шедевров живописи.

Напомним, что ранее в защиту Александра Васильева высказался и глава региона Евгений Куйвашев, призвав отнестись со снисхождением к ветерану Афганской и первой Чеченской войн.

Напомним, что 63-летний охранник дорисовал глаза на картине ученицы Малевича по просьбе детей, которые сказали, что это их рисунок.

Сюжеты:
Екатеринбург
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