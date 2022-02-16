Екатеринбургский митрополит призвал «смилостивиться» над охранником «Ельцин Центра»

В своем Телеграм-канале он предложил «смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн». Также Евгений Кульберг посоветовал страховой компании подумать, стоит ли в будущем связываться с «недогалеристами», которые не могут обеспечить сохранность шедевров живописи.