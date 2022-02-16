Электроника и бытовая техника в России может подорожать на 30%

Россияне массово скупают бытовую технику. Похожая ситуация отмечалась и в 2014 году, когда магазины не успевали завозить продукцию. Итогом тогдашнего ажиотажа были объявления о продаже почти что новых электрических приборов. Многие люди пожадничали, а когда пришли в себя, то стали избавляться того, что им фактически не нужно.