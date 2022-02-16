Электроника и бытовая техника в России может подорожать на 30%

Россияне массово скупают бытовую технику. Похожая ситуация отмечалась и в 2014 году, когда магазины не успевали завозить продукцию. Итогом тогдашнего ажиотажа были объявления о продаже почти что новых электрических приборов. Многие люди пожадничали, а когда пришли в себя, то стали избавляться того, что им фактически не нужно.
Но это было до пандемии, а теперь покупки все чаще совершаются дистанционно. Боясь заразиться COVID-19, жители страны опять занялись «инвестированием».
По данным «AliExpress Россия», продажи бытовой техники через интернет бьет рекорды. В январе этого года, по сравнению с началом прошлого, отмечен рост в 3,4 раза. А спрос на стиральные машины и вовсе вырос в 5 раз.
Холодильники, духовые шкафы, холодильники — все это тоже предмет повышенного интереса, отмечают в компании «Ситилинк». Не обходят россияне вниманием и такие бытовые приборы как мясорубки, мультиварки, кухонные комбайны.
Электроника в январе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продавалась лучше в 3,3 раза, отмечают в «Ozon». При этом чаще всего приобретались смартфоны. Ноутбуков, по оценке Wildberries, было продано в 2,7 раза больше.
Но стоит ли в таком случае бояться запрета на поставки импортной техники в Россию?
Америка очень часто использует язык угроз, но эти угрозы практически никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому перспектива запретить смартфоны и другую электронику на территории России — скорее всего, мнимая, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам представителя компании, многие импортные товары уже производят в России. Это например, телевизоры, стиральные машины, холодильники. А что касается проблем с производством гаджетов, то и они со временем разрешатся. Не за 5 лет, а примерное, через 15.
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков уверен, что импортозамещение в России пока не затрагивает потребительский сектор. С его слов, работает оно, в основном, на устройствах непотребительского сегмента, а в массовом у России нет ничего своего.
Еще 1 марта в России планируют к запуску пилотный проект по маркировке мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, электронных книг, видеокамер и печатных плат.
Правительство страны намеревается так бороться с контрафактом, но аналитики считают, что это приведет к еще большему подоражанию техники. Одна из главных причин — планируемый ввод утилизационного сбора. Другая — само производство электроники.
В производстве аккумуляторов применяется литий. С начала прошлого года он подорожал в 8,2 раза. Поэтому крупнейшие изготовители чипов AMD, Intel и NVIDIA, скорее всего, поднимут цены на производимые комплектующие.
Основной поставщик микросхем, тайваньская компания TSMC, уже это сделала. Наценка составила 10–20%. Потому и цены на электронику в России тоже могут подняться. По оценкам специалистов, как минимум на 30%. Однако скупать все без разбору смысла нет. Хотя бы потому, что любая подобная техника довольно быстро устаревает, а гарантии продать ее с выгодой нет, сообщают «Новые Известия».