Почти 150 врачей не хватает в больницах Каменска-Уральского

В филиале «Свердловского областного онкологического диспансера» предлагают работу шести врачам: трем онкологам, радиотерапевту, рентгенологу и анестезиологу-реаниматологу. В скорую помощь Каменска-Уральского требуется три врача и два фельдшера. В местной стоматологии не хватает четырех специалистов. Четыре ветеринара требуются и в Каменскую ветстанцию.