Почти 150 врачей не хватает в больницах Каменска-Уральского

По данным портала департамента по труду и занятости населения Свердловской области, на 16 февраля 2022 года в медучреждениях города есть 66 свободных вакансий и 148 вакантных мест.
26 вакантных должностей открыто в ГАУЗ СО «ГБ Каменск-Уральский». В частности, там не хватает 20 участковых-терапевтов, пяти анастезиоголов-реаниматологов, трех кардиологов, пяти терапевтов, четырех травматологов-ортопедов, патологоанатома и других специалистов.
В детской больнице Каменска-Уральского острая нехватка участковых педиатров — 16 вакантных мест. Также в медучреждении готовы принять на работу кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, неонатолога, двух врачей ультразвуковой диагностики, трех фельдшеров, четырех медицинских сестер и других врачей.
В филиале «Свердловского областного онкологического диспансера» предлагают работу шести врачам: трем онкологам, радиотерапевту, рентгенологу и анестезиологу-реаниматологу. В скорую помощь Каменска-Уральского требуется три врача и два фельдшера. В местной стоматологии не хватает четырех специалистов. Четыре ветеринара требуются и в Каменскую ветстанцию.
При этом, в среднем заработная плата, которую предлагают работодатели, составляет около 45 тысяч рублей, а в зубной поликлинике стоматологам заплатят от 64,6 тысячи рублей.
Жители города возмущены таким положением дел. Некоторые отмечают, что те медики, которые хотят хорошо зарабатывать, ушли из поликлиник и больниц работать в ковидные госпитали.
В поликлиниках творится кошмар. Стажисты рассказывают о молодежи, которая три дня поработает в условиях, посмотрит и убегает в ужасе. Нагрузка страшная, многие пациенты просто агрессоры. Нервы слабые у молодых, жалуются жители в соцсетях.
Редакция TagilCity.ru направила запрос в администрацию Каменска-Уральского о мерах, принимаемых к привлечению врачей в медицинские учреждения.
Напомним, по состоянию на октябрь 2021 года в больницах Нижнего Тагила не хватало 220 медиков. Врачи рассказали редакции TagilCity.ru с какими трудностями в работе им приходится сталкиваться.