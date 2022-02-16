Тагильчанка через суд отменила выплаты по кредитам

Банковская организация заявила о повышении процентов по кредиту. В качестве аргумента было приведено согласие клиентки. В итоге гражданка задолжала банку 119 тысяч рублей, пишет «Свежий взгляд».
Жительница Нижнего Тагила уже на протяжении пяти лет безрезультатно судится с банком. В Верховном суде до сих пор не принято решение об отмене вердиктов всех предыдущих инстанций относительно взыскания задолженности.
Напомним, тагильчанка ранее пожаловалась на банк, который не получил ее согласие, но повысил проценты в рамках кредита с 36 до 43 процентов годовых. Однако, «Русский стандарт» выиграл суд.
В процессе следствия выяснилось, что в конце весны 2015 года специалисты банка направили заемщице оферту, предложив повышение процентов по займу.
В качестве согласия могла выступить любая из операций, за исключением пополнения банковского счета через кассира. Гражданка осуществила пополнение счета, прибегнув к услугам банкомата. Таким образом, она согласилась повысить процент.
Суды не поддерживали жительницу Нижнего Тагила до того момента, пока в ситуацию не вмешался Верховный суд. Там было принято решение об отмене всех предыдущих вердиктов.