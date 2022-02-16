Зарплаты на птицефабрике в Екатеринбурге выплатили после проверки прокуратуры

По результатам надзорных мероприятий было установлено, что общая сумма долга по зарплатам в декабре минувшего года превышает 6,9 миллиона рублей. Пострадали в общей сложности 410 сотрудников предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.