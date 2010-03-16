16 марта 2010 года количество абонентов сети «МОТИВ» достигло отметки в 1800 000 абонентов

В сети «МОТИВ» сегодня обслуживается более трети жителей Свердловской области: четверо из десяти свердловчан доверяют свое общение «МОТИВу». С каждым днем популярность сотовой связи «МОТИВ» стабильно растет, в результате чего оператор продолжает занимать уверенные позиции в списке лидеров по динамике роста абонентской базы среди операторов сотовой связи Российской Федерации. По данным исследований Компании J'son & Partners Consulting, за последние три месяца, темпы прироста абонентов «МОТИВ» составили 6,5 % - это третий результат среди всех российских сотовых компаний.