16 марта 2010 года количество абонентов сети «МОТИВ» достигло отметки в 1800 000 абонентов
16 марта 2010, 16:21ОбществоArtem
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Менее чем за 10 месяцев абонентская база «МОТИВ» увеличилась на 300 000 пользователей услуг сотовой связи компании: в мае 2009 года к сети был подключен полуторамиллионный абонент, а предыдущий «юбилейный» результат, – 1 700 000 абонентов – был достигнут в декабре 2009 года.
В сети «МОТИВ» сегодня обслуживается более трети жителей Свердловской области: четверо из десяти свердловчан доверяют свое общение «МОТИВу». С каждым днем популярность сотовой связи «МОТИВ» стабильно растет, в результате чего оператор продолжает занимать уверенные позиции в списке лидеров по динамике роста абонентской базы среди операторов сотовой связи Российской Федерации. По данным исследований Компании J'son & Partners Consulting, за последние три месяца, темпы прироста абонентов «МОТИВ» составили 6,5 % - это третий результат среди всех российских сотовых компаний.
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