Час Земли - 2010

В России в акции приняли участие более 10 субъектов федерации, 20городов, 40 компаний, 100 тысяч человек зарегистрировались на нашемсайте....

В этом году «Час Земли» пройдет 27 марта в то же время - 20.30!

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Час Земли - это символическая акция, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата.

По оценкам ученых, в период с 1961 по 2003 год влияние человеческой деятельности на экосистемы планеты, наш «экологический след», увеличился в полтора раза. Если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году нам понадобится ВТОРАЯ планета, чтобы удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, чтобы найти возможность складировать отходы. Решать все эти проблемы, необходимо на различных уровнях - и политическом, стратегическом, технологическом, практическом. В то же время, конечный результат зависит от всех и каждого, от нашего потребительского выбора и стиля жизни.

В связи с этим, WWF призывает изменить простые ежедневные привычки, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая свой собственный, индивидуальный «экологический след» на планете.

Ведь она у нас одна.