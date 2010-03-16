На Нижнетагильском отделении железной дороги началась противопаводковая кампания

Поэтому важнее всего тщательно проверить водоотводы и опоры контактной сети. Также рабочим необходимо вывести снег с территории станций. На весь период паводка на нижнетагильском отделении дороги будут организованы дополнительные обходы и осмотры пути. Расчисткой снега уже занимаются 12 снегоочистителей и 9 снегоуборочных машин. В ближайшее время планируется провести санкционированный сброс воды из бесхозных и опасных для железнодорожного полотна водохранилищ, сообщает пресс-служба отделения дороги.