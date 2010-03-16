На Нижнетагильском отделении железной дороги началась противопаводковая кампания
16 марта 2010, 16:03ОбществоArtem
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В плане работ, которые нужно проделать – более сотни пунктов. Паводок на железной дороге может нарушить безопасность движения, повредить пути и инженерные сооружения, говорят железнодорожники.
Поэтому важнее всего тщательно проверить водоотводы и опоры контактной сети. Также рабочим необходимо вывести снег с территории станций. На весь период паводка на нижнетагильском отделении дороги будут организованы дополнительные обходы и осмотры пути. Расчисткой снега уже занимаются 12 снегоочистителей и 9 снегоуборочных машин. В ближайшее время планируется провести санкционированный сброс воды из бесхозных и опасных для железнодорожного полотна водохранилищ, сообщает пресс-служба отделения дороги.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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