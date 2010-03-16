Роспотребнадзор в г. Нижний Тагил наградил самых грамотных потребителей

В нём приняли участие 34 тагильчанина. Сегодня состоялось награждение победителей, рассказала нам главный специалист-эксперт нижнетагильского Роспотребнадзора Елена Старикова. Первое-второе места с одинаковым количеством баллов поделили сотрудницы администрации города Любовь Барановская и Елена Федорахина. На третьем месте – сразу три ученицы Межшкольного учебного комбината. Это Арина Майдулина, Дарья Куимова и Елена Агеева. Все победители получили ценные подарки. Также в честь Дня потребителей сотрудники Роспотребнадзора организовали День открытых дверей и отвечали на вопросы горожан по 4 телефонным горячим линиям. За день было зарегистрировано более ста обращений. Тагильчан волновало качество продуктов питания, они задавали вопросы, касающиеся кредитов. Но большинство обратившихся волновал вопрос по поводу начисления платежей за электроэнергию в местах общего пользования, так называемых МОПах.