Спортсменка из г. Нижний Тагил - призёр Паралимпийских игр стала заслуженным мастером спорта
16 марта 2010, 15:33ОбществоArtem
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Удостоверение и медаль 17-тилетней лыжнице Михалине Лысовой вручили прямо в Ванкувере, где проходят игры, сообщает областное министерство физической культуры и спорта.
Спортсменка накануне завоевала для российской сборной бронзовую медаль в гонке среди слабовидящих спортсменов. Как сообщает департамент информполитики губернатора, глава области Александр Мишарин направил семье Михалины Лысовой телеграмму с поздравлениями и наилучшими пожеланиями
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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