Спортсменка из г. Нижний Тагил - призёр Паралимпийских игр стала заслуженным мастером спорта

Спортсменка накануне завоевала для российской сборной бронзовую медаль в гонке среди слабовидящих спортсменов. Как сообщает департамент информполитики губернатора, глава области Александр Мишарин направил семье Михалины Лысовой телеграмму с поздравлениями и наилучшими пожеланиями