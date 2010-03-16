Студенты и школьники будут ездить в электричках за полцены
16 марта 2010, 15:55ОбществоArtem
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Свердловские школьники и студенты получили льготу на проезд в пригородных электричках.
Как пишет АПИ, такое решение было принято на заседании областного кабинета министров. Согласно постановлению, учащиеся школ старше 7-ми лет, студенты училищ, техникумов и вузов могут пользоваться 50%ной скидкой при проезде в пригородных электричках. В департаменте информационной политики губернатора уточнили, что на эти цели из бюджета области выделено свыше 37 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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