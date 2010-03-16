Студенты и школьники будут ездить в электричках за полцены

Как пишет АПИ, такое решение было принято на заседании областного кабинета министров. Согласно постановлению, учащиеся школ старше 7-ми лет, студенты училищ, техникумов и вузов могут пользоваться 50%ной скидкой при проезде в пригородных электричках. В департаменте информационной политики губернатора уточнили, что на эти цели из бюджета области выделено свыше 37 миллионов рублей.