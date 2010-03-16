В детских домах г. Нижний Тагил выявлены нарушения санитарных норм

В Дзержинском районе было проверено 3 учреждения и 6 в Тагистроевском. Как нам рассказали в прокуратурах, во всех проверенных детских домах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Виновным в нарушениях вынесены предписания устранить недостатки. Отмечу, что такие проверки прошли по всей Свердловской области. Всего по результатам проверок в суд направлено 2 иска.