В детских домах г. Нижний Тагил выявлены нарушения санитарных норм
16 марта 2010, 16:17ОбществоArtem
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Районными прокуратурами города были проведены проверки детских учреждений: детских домов, дома малютки и коррекционной школы
В Дзержинском районе было проверено 3 учреждения и 6 в Тагистроевском. Как нам рассказали в прокуратурах, во всех проверенных детских домах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Виновным в нарушениях вынесены предписания устранить недостатки. Отмечу, что такие проверки прошли по всей Свердловской области. Всего по результатам проверок в суд направлено 2 иска.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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