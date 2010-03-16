В г. Нижний Тагил определены лучшие музеи и уголки боевой славы

Районный смотр-конкурс прошёл в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в нём среди учреждения общего, начального и среднего профессионального образования. Конкурсная комиссия осмотрела экспозиции музеев и уголков боевой Славы 13-ти учреждений. 1-е место присуждено музею школы № 30 и уголку боевой Славы школы № 1 им. Крупской. Победители представят музейные экспозиции в городском смотре-конкурсе, сообщает сайт ntagil.org.