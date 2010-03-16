В г. Нижний Тагил стройотряды сделают ремонт в квартирах ветеранов

Такое предложение прозвучало сегодня на заседании постоянной комиссии по социальной политике Нижнетагильской городской Думы. Переговоры с учебными заведениями закончатся к концу месяца, пока же организаторы заняты поиском дополнительных средств на строительные материалы, так как ни федеральной, ни областной помощи на эти цели не предусмотрено. Тем временем ветеранам продолжают вручать юбилейные медали к 65 годовщине Великой Победы.

На сегодняшний день большая часть уже выдана, особое внимание сейчас уделяется вручению медалей ветеранам, ограниченным в движении. Начальник управления социальных программ и семейной политики Валерий Суров заверил, что все необходимые списки имеются в районных администрациях, и до 9 мая медали обязательно получат все ветераны. К празднику также должны завершиться работы по реконструкции и косметическому ремонту мемориалов и памятных досок, в том числе на Центральном кладбище. Администрация города начала проведение благотворительной акции «Не уставай делать добро», в её рамках планируется упаковать 250 подарочно-продуктовых наборов, оформленных в виде посылок «Тыл-фронту». И, как стало известно, в дни празднования 65-летия Великой Победы глава города Валентина Исаева поздравит ветеранов на специальном торжественном приёме на полигоне «Старатель».