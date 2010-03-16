Вакансии медицинских работников в детских садах будут сохранены

Такое решение было принято в Нижнем Тагиле в соответствии с приказом министерства здравоохранения России. Фактически медицинские работники останутся на своих рабочих местах, в учреждения здравоохранения будут переданы только ставки. Начальник управления здравоохранения Администрации города Оксана Хулап отметила, что это - грамотное управленческое решение. При переводе в систему здравоохранения у медицинских работников детских садов вместо общего трудового начнет действовать медицинский стаж. И медик сможет претендовать на стимулирующие надбавки, рассказали нам в управлении здравоохранения. В ближайшее время будет сформирован фонд заработной платы и окончательно утверждены нормативы штатного расписания. В г. Нижний Тагил работают 100 дошкольных образовательных учреждений.