Британским полицейским пригрозили увольнением за лишний вес
В Великобритании полицейских будут штрафовать и увольнять за лишний вес. Такая мера включена в список предложений специальной комиссии, созданной по указанию министра внутренних дел страны Терезы Мэй.
Комиссия должна выработать рекомендации по изменению системыоплаты труда и продвижения по службе полицейских. В частности, онапредложила заставить стражей порядка регулярно сдавать тесты нафизическую подготовку, включающие бег, карабканье по стене, а такжеупражнение по переносу тел пострадавших. Предполагается, чтополицейским, которые не сдадут нормы несколько раз, будут снижатьзарплату. В крайних случаях предлагается даже увольнять таких служителейзакона.
Поводом для создания комиссии стало обследование, проведенноесреди сотрудников лондонской полиции. Оно показало, что средиполицейских-мужчин более половины имеют лишний вес, 22% страдают отожирения, а у 1% ожирение носит "болезненный" характер. Таким образом,три четверти лондонских полицейских-мужчин можно назвать толстяками.
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