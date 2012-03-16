Британским полицейским пригрозили увольнением за лишний вес

Комиссия должна выработать рекомендации по изменению системыоплаты труда и продвижения по службе полицейских. В частности, онапредложила заставить стражей порядка регулярно сдавать тесты нафизическую подготовку, включающие бег, карабканье по стене, а такжеупражнение по переносу тел пострадавших. Предполагается, чтополицейским, которые не сдадут нормы несколько раз, будут снижатьзарплату. В крайних случаях предлагается даже увольнять таких служителейзакона.