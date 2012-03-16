Компания Google представила сервис оценки российских дорог

Проект «Дороги России» состоит из мобильного приложения для операционнойсистемы Android, а также веб-сервиса, с помощью которого пользователимогут обсудить то или иное проблемное место на дороге и получитьпредставление о сложностях маршрута.

Отдельный интерес представляетмобильное приложение проекта. Пользователь может закрепить в машинесмартфон с запущенным приложением, которое начнет анализировать тряскупри езде с помощью сенсоров в телефоне. Алгоритм достаточно «продвинут»и может различать разные типы препятствий (включая лежачих полицейских),а также учитывать стиль езды и особенности ходовой части конкретноймашины.

Полученные данные агрегируются веб-сервисом, после чегопроизводится статистический анализ каждого участка — чем больше данныхсобрано, тем точнее будет картина. Пользователь сможет получитьразличные данные, включая рейтинг городов по качеству дорог.