Компания Google представила сервис оценки российских дорог
Компания Google представила веб-сервис «Дороги России», призванный собрать информацию о качестве дорог по всей России на основе данных, полученных с мобильных устройств пользователей.
Проект «Дороги России» состоит из мобильного приложения для операционнойсистемы Android, а также веб-сервиса, с помощью которого пользователимогут обсудить то или иное проблемное место на дороге и получитьпредставление о сложностях маршрута.
Отдельный интерес представляетмобильное приложение проекта. Пользователь может закрепить в машинесмартфон с запущенным приложением, которое начнет анализировать тряскупри езде с помощью сенсоров в телефоне. Алгоритм достаточно «продвинут»и может различать разные типы препятствий (включая лежачих полицейских),а также учитывать стиль езды и особенности ходовой части конкретноймашины.
Полученные данные агрегируются веб-сервисом, после чегопроизводится статистический анализ каждого участка — чем больше данныхсобрано, тем точнее будет картина. Пользователь сможет получитьразличные данные, включая рейтинг городов по качеству дорог.
Практическойценности сервис пока не имеет — его данные не интегрируютсяс навигационным сервисом Google Maps и приложение не позволяетоптимизировать маршрут с учетом неровностей на дороге. Такжеразработчики сервиса не предполагают прямого сотрудничествас коммунальными службами — по их словам, проект «Дороги России» являетсясугубо информационным, а ремонт дорог не является задачей Google.