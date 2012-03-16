Контроль за использованием бюджетных средств стал жёстче

В 2011 году доходы бюджета Нижнего Тагила превысили 6 миллиардов 800миллионов рублей. Расходы составили почти 7 миллиардов 170 миллионов.

65% расходов пошли на содержание учреждений бюджетной сферы. По даннымпресс-службы муниципалитета, основным направлением бюджетной политики всоциальной сфере в прошлом году была муниципальная поддержка отдельныхкатегорий граждан. На неё ушло 16 миллионов