Контроль за использованием бюджетных средств стал жёстче
16 марта 2012, 09:18ОбществоОльга
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Об этом заявил на заседании коллегии при главе Нижнего Тагила начальник финансового управления муниципалитета Александр Дмитриев. За 2011 год отдел финансового контроля провёл 38 проверок, к ответственности привлечено 79 работников.
В 2011 году доходы бюджета Нижнего Тагила превысили 6 миллиардов 800миллионов рублей. Расходы составили почти 7 миллиардов 170 миллионов.
65% расходов пошли на содержание учреждений бюджетной сферы. По даннымпресс-службы муниципалитета, основным направлением бюджетной политики всоциальной сфере в прошлом году была муниципальная поддержка отдельныхкатегорий граждан. На неё ушло 16 миллионов
Коллегия утвердила отчёт по бюджету, теперь его рассмотрят на публичных слушаниях и на заседании городской Думы.
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