Место в очереди за новым iPad продается на онлайн-аукционе eBay
16 марта 2012, 11:06ОбществоОльга
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Место в очереди за новой моделью планшетного компьютера iPad компании Apple продается на крупнейшем онлайн-аукционе eBay.
Продавец предлагает четвертое место в очереди в одном из магазинов AppleStore в Лондоне. На данный момент пользователи уже сделали 13 ставок.Цена места дошла до 76 фунтов (около 3,5 тысяч рублей).
Продажа устройства начнется сегодня. По сообщениям СМИ, очереди фанатовбренда уже собрались около магазинов Apple Store в США, Австралии,Канаде, Франции, Германии, Великобритании, Гонконге, Японии, Сингапуре иШвейцарии.
Главной отличительной чертой третьего поколения iPad стал экран рекордно высокого разрешения.
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