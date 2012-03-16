На городском конкурсе архивов озвучили идею создания энциклопедии ярких личностей Нижнего Тагила

Валентина Павловна отметила, что работа по сохранению документов требует от людей, которые трудятся в этой сфере, особых качеств, ведь на них во многом лежит ответственность за судьбу каждого человека. Понимая это, власти города пытаются создать для муниципальных архивных учреждений максимально комфортные условия деятельности.

Тагильчанам досталось солидное документальное наследие, собранное предшествующими поколениями. По информации начальника отдела по делам архивов Ирины Злобиной, в городе сосредоточены крупнейшие в Свердловской области муниципальные и ведомственные архивы, куда ежегодно обращаются тысячи пользователей, в том числе, с исследовательской целью. В городском историческом архиве хранится документальное наследие города. Работниками архива социально-правовых документов буквально спасены от утраты тысячи документов ликвидированных предприятий. Более шести с половиной миллионов дел сосредоточено в ведомственных архивах. Горожане приходят сюда за информацией о стаже работы и размерах заработной платы, о приватизации жилья, за историями болезней, планами земельных участков и многим другим. Хранящиеся на предприятиях сведения используются и в решении производственных задач, они являются основой для развития инженерной мысли.

Большинство руководителей предприятий, учреждений и организаций города понимают значимость и ценность информации и документов.

Истинные профессионалы и подвижники своего дела получили заслуженные награды конкурса. Среди архивов научно-технической документации победителем признано Уральское конструкторское бюро вагоностроения (отдел 50) ОАО «НПК «Уралвагонзавод». Проектно-конструкторскому институту «Ником-проект» ОАО «Евраз-НТМК» и ООО «Водоканал-НТ» присуждены второе и третье места соответственно.

В группе архивов специальной документации места распределились следующим образом: 1-е – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по Свердловской области; 2-е – Горнозаводское бюро технической инвентаризации – филиал специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной центр недвижимости»; 3-е – Нижнетагильский технологический институт (филиал) ФГАУ ВПО «Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». Победители награждены дипломами и ценными подарками.