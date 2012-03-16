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Психотерапевты Нижнего Тагила отмечают, что каждый второй сейчас испытывает проблемы со сном
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Психотерапевты Нижнего Тагила отмечают, что каждый второй сейчас испытывает проблемы со сном

16 марта 2012, 13:09ОбществоВалерия Лошкарева
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