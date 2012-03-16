Психотерапевты Нижнего Тагила отмечают, что каждый второй сейчас испытывает проблемы со сном

Знают о нем и психотерапевты Нижнего Тагила.Сотрудник Городской психотерапевтической службы Игорь Михеев считает, что проблема сна сейчас особенно актуальна. Многие люди, а, точнее, каждый второй, страдают бессонницей по разным причинам: из-за конфликтов и проблем на работе и дома, а также из-за каждодневных переутомлений.

Способов бороться с бессонницей масса. Это и медикаментозное лечение, и аутотренинги, и сеансы лечебной гимнастики. При этом Вы можете обеспечить себе здоровый сон сами без похода к врачу. Попробуйте больше времени гулять на свежем воздухе, заниматься плаванием, гимнастикой, йогой, побольше общаться с животными и попробовать меньше раздражаться на окружающие Вас факторы советует Игорь Николаевич.

Врач отмечает, что для полного высыпания людям требуется от 8 до 10 часов, но это время может быть индивидуально для каждого человека.

Кому-то достаточно шести часов, чтобы отдохнуть, а кто-то все время пытается «сдать экзамен на пожарного». Это не плохо и не хорошо, это особенности Вашего организма рассказывает Игорь Михеев.

Конечно, влияют на качество сна и мебель, на которой вы спите, а также матрасы и подушки. Сейчас многие текстильные магазины делают ставку именно на продажу матрасов и прочих товаров для сна, зная о проблемах населения. Но, несмотря на это, сейчас существует большой спрос ортопедическую продукцию и товары для спальни.