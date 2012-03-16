Российским чиновникам придется отказаться от мерседесов
16 марта 2012, 10:45ОбществоОльга
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Минэкономразвития предлагает закупать для госслужащих, кроме самых высокопоставленных, автомобили только отечественной сборки.
Как сообщил «Ведомостям» замминистра экономического развития МихаилОсеевский, пока реализация идеи на начальном этапе, признает чиновник: «Изучаемтребуются ли поправки в закон о госзакупках или достаточно выпуститьраспоряжение правительства».
Разрешить правительству поправками в закон о госзакупках вводитьограничения по цене и техническим характеристикам закупаемых автомобилейранее уже предлагала Федеральная антимонопольная служба.
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