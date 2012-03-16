Российским чиновникам придется отказаться от мерседесов

Как сообщил «Ведомостям» замминистра экономического развития МихаилОсеевский, пока реализация идеи на начальном этапе, признает чиновник: «Изучаемтребуются ли поправки в закон о госзакупках или достаточно выпуститьраспоряжение правительства».