«С каждым годом количество жалоб от населения только растет» - Нижнетагильский Роспотребнадзор

Тагильчане активно откликнулись на призыв сотрудников Роспотребнадзора и обращались за бесплатными консультациями. В приемную ведомства пришли более 70 человек с разными проблемами и вопросами.

Большинство жалоб, 23, было связано с услугами ЖКХ. Далее в так называемом топе были обращения по поводу технически сложных товаров, всего 7. По вопросам, связанным с покупкой мебели в Нижнем Тагиле, в приемную пришли 4 человека. Всем им, а также тагильчанам, у которых возникли проблемы другого рода: с финансовыми услугами, сотовыми телефонами, бытовой техникой, была оказана бесплатная консультационная помощь рассказывает заместитель начальника Роспотребнадзора Нижнего Тагила Андрей Кузьмин.

Специалисты, а это сотрудники ОАО «Роскоммунэнерго», ООО «Расчеты и платежи», Городской жилищной инспекции и Торгово-промышленной палаты, также помогли составить 3 исковые заявления в суд. Напомним, дни открытых дверей Нижнетагильский Роспотребнадзор проводит традиционно каждый год с момента открытия, то есть с 2006 года.

Андрей Витальевич отметил, что за прошлый, 2011 год, в ведомстве рассмотрели 776 жалоб от населения, причем 48,5 процентов из них составляют вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологическим законодательством, а 51,5 – с защитой прав потребителей. При этом количество жалоб с каждым годом только растет, тагильчане все активнее сотрудничают с Роспотребнадзором.

Жалуются потребители и на бытовую технику. Что делать, если срок годности пршел, а стиральная машина сломалась? Ремонт стиральных машинпредлагает сервисный центр «Рем-стир».