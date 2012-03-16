Школьники Нижнего Тагила безостановочно протанцевали 3 часа (фото)

Темой фестиваля был выбран кинематограф. Причем аналогичные танцевальные конкурсы под названием «КиноТин» прошли по всей Свердловской области.Тема фестиваля «Тинейджер-Лидер» была не просто условностью: она была видна в каждом движении. Дети «протанцевали» социальную и коммерческую рекламу, показывали движениями различные жанры фильмов: боевики, комедии, мелодрамы.

При этом каждая команда, а их было 28 от каждой из школ Нижнего Тагила, принявших участие в фестивале, должна была двигаться синхронно и не останавливаться на протяжении всего конкурса. Все три часа, даже в перерывах между заданиями и во время небольших пауз, ребята танцевали рассказала начальник тагильского ФДО, которое собственно и было организатором фестиваля, Анастасия Киселева.

Сами жюри и организаторы называют конкурс по-разному. «Шоу-игра», «конкурс-импровизация», «творческий танцевальный баттл» - все эти названия можно применить к фестивалю «Тинейджер-Лидер». При этом Анастасия отмечает, что в соревновании оценивались не только танцевальные умения школьников, хотя это было немаловажным.

Жюри оценивало выполнение ребятами творческих заданий. Например, мне очень запомнилось одно из них, выполненное на аналогичном конкурсе в прошлом году. Ребята должны были показать «Черную дыру», ведь темой фестиваля была космонавтика. Школьникам необходимо одновременно танцевать, думать, импровизировать, в общем, заниматься творчеством. Кроме того, соревнования подразумевают проведение интеллектуальных и даже художественных конкурсов дополнила Анастасия.

Интересно, что, несмотря на очень высокий уровень мастерства участников, конкурс проходит именно для любителей, а не профессионалов танца. Жюри, среди которых были признанные танцоры города, преподаватели студии «Brand New School», заметили, что дети относятся серьезней к конкурсу, когда призом являются не дипломы и ценные подарки, а путевки на соревнования большего уровня. «Дети хотят танцевать, и они должны получать какое-то развитие своего мастерства, видеть, что они могут добиться многого», - отметили члены жюри. Именно таким стал приз этого фестиваля: теперь победители конкурсов «Тинейджер-Лидер», которые были отборочными турами, со всей области съедутся в Нижний Тагил для участия в фестивале, который пройдет с 29 апреля по 1 мая.