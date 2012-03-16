Супер акция для автомобилей SKODA старше двух лет!
16 марта 2012, 17:40ОбществоАнастасия
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Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA! Своевременная замена масла – это залог успешной работы вашего автомобиля! Во время работы мотора и при сжигании топлива образуются остаточные...
Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!
Своевременная замена масла – это залог успешной работы вашего автомобиля! Во время работы мотора и при сжигании топлива образуются остаточные вещества и грязь, которые засоряют мотор. После определенного пробега масло утрачивает свои главные функции.
Мы предлагаем Вам заменить масло и получить в фильтр салона в подарок!
Подробности акции по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А !
Ежедневно с 9:00 до 21:00
*Акция для автомобилей ŠKODA старше двух лет
**Фильтр не угольный
***Сроки проведения акции: 16.03.2012-31.03.2012
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