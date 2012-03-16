Супер акция для автомобилей SKODA старше двух лет!

Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!

Своевременная замена масла – это залог успешной работы вашего автомобиля! Во время работы мотора и при сжигании топлива образуются остаточные вещества и грязь, которые засоряют мотор. После определенного пробега масло утрачивает свои главные функции.

Мы предлагаем Вам заменить масло и получить в фильтр салона в подарок!

Подробности акции по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64.

Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А !

Ежедневно с 9:00 до 21:00

*Акция для автомобилей ŠKODA старше двух лет

**Фильтр не угольный