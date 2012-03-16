Транспортная система Нижнего Тагила 70 лет назад

Авто как роскошь

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения – это выражение актуальнодля наших дней. В 30-е годы личная машина была той еще роскошью.

Сегодня автолюбителей в городе немало, и число владельцев авто неуклоннорастет. Даже пробки в конце рабочего дня стали обычным делом. А сколькотагильчан могли похвастаться личным авто 70 лет назад?

За 5 лет, с 1933 по 1937 г.г., количества транспорта в городе выросло более чемв 2 раза. Если в 1933 году в Тагиле было 208 автомобилей, то в 1937число транспортных средств перевалило за 500 единиц.

Сейчас в Тагильском районе 536 автомобилей: 395 грузовых, 87 легковых,16 автобусов и 38 единиц спецтехники(кареты скорой помощи,автоцистерны, пожарные машины). В 1933 году в Тагиле было 208автомобилей пишет корреспондент «Тагильского рабочего» в статье«Транспорт Тагила».

Автотранспорт Нижнего Тагила растет чрезвычайно быстро, отмечаеткорреспондент.

Только за 2 месяца этого года в город прибыло 32автомашины сказано в статье.

Автобандитизм

О том, что машины были на вес золота, можно судить по заметке«Автобандитизм». Автобандитом в ней назван водитель автомобиля «ЗИС»гражданин Тихонов. Совершая обгон, шофер превысил скорость, что привело к аварии.

Он развил бешеную скорость и на крутом вираже постарался обогнать идущую впереди леговушку. Когда сознание подказало Тихонову, что онврежется в двигающуюся навстречу грузовую машину, он повернул влево.Машина, сбив 12 заградительных столбов, полетела под откос сказано вгазете.

В аварии никто не пострадал, но, по мнению автора заметки, «этот случайвыходит за рамки обычных происшествий и заслуживает тщательного вниманияобщественности».

Дело в том, что в ДТП пострадал казенный автомобиль «ЗИС».

Шоферам доверяются дорогие машины. То дикое лихачество, котороетолкнуло Тихонова на нарушение, еще живо среди шоферов. Это и другиепроисшествия подобного рода должны послужить настоятельным уроком дляводителей машин. Пора с решительностью объявить борьбу савтобандитизмом заключает корреспондент.

Общественный транспорт

70 лет назад немногие тагильчане с утра могли поехать на работу наличном авто. Большая часть горожан пользовалась автобусами и трамваями. Например, трамваиежедневно перевозили 7,5 тысяч тагильчан.

Транспортные маршруты соединяли промышленные предприятия с районами города.

С крупнейшими предприятиями – Вагоностроительным заводом, Тагилстроем,рудником им. III Интернационала, город связана регулярным автобуснымдвижением говорится в статье.

Вместе с ростом промышленности и городского хозяйства усложнялась итранспортная схема города, появлялись новые маршруты. Так, были пущеныдва новых трамвайных маршрута центр города - Красный камень, центр –вокзал. А новый автобусный маршрут за 7 рублей вез тагильчан через Горбуново и Черноисточинск до приискаим. Кирова.

За 70 лет транспортная система изменилась. Появился такой видтранспорта, как маршрутные такси. Подробнее о движении трамваев имаршруток в Нижнем Тагиле читайте в интервью с руководителямикомпаний-перевозчиковна следующей неделе.

Фото с сайта Наш Урал