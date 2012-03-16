В Нижнем Тагиле впервые за много лет сыграют кукольный спектакль для взрослых

По словам режиссера спектакля Натальи Хахалкиной, это будет первый за много лет взрослый спектакль, сыгранный в театре.

В прошлом году мы ставили «Сны о Париже». Но это был спектакль-концерт, на который приходили и взрослые, и дети. Сейчас мы готовим к выходу серьезную взрослую работу, которая основана на пьесах Теннеси Уильямса «Несъедобный ужин» и Сэмуэла Беккета «Последняя лента Крэппа». Этот спектакль можно отнести к жанру драмы, размышлений, четкого названия жанра сформулировать не могу рассказала Наталья.

Как отмечают в театре, постановка должна быть интересна зрителям. На сцене будет переплетаться игра актеров, кукол и даже теней. Интересно, что в «Послесловии к несемейному ужину» помимо заслуженных артистов РФ Светланы и Владимира Шибневых будут играть новые актеры труппы Светлана Грязева и Алексей Девятых. Режиссер Наталья Хахалкина добавляет, что, если постановка будет пользоваться популярностью, она войдет в постоянный репертуар театра.