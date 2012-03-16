В театре драмы – весна: актёры играют в футбол и готовят «Золотую кочерыжку»

В этом уверен художественный руководитель нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин. На следующей неделе в Нижнем Тагиле соберутся коллективы нескольких областных театров, но не для очередной постановки спектакля. Пьеры Безуховы и Наташи Ростовы из сценических образов преобразятся в спортсменов. На базе ГЛК «гора Белая» они будут сражаться в мини-футбол и волейбол. Подобный турнир среди актёров проводится в Свердловской области впервые. Команд-участниц будет не так много, как хотелось бы, отметил Игорь Булыгин, добавив, что в Москве при каждом театре есть футбольная команда.

Далее в планах у театралов - собрать фестиваль-конкурс регионального масштаба. Первого апреля в нижнетагильском драматическом театресостоитсякапустник «Золотая кочерыжка». Подобный конкурс в Свердловской области проводился последний раз в 90-х годах прошлого века. Театры и студии со всей области продемонстрируют тагильчанам свое виденье театрального юмора. По словам Игоря Булыгина, «Золотая кочерыжка» чем-то напомнит зрителям КВН.

После вручения наград «Золотой кочерыжки» артисты возьмут паузу и займутся самообразованием. Со 2-го по 4-е апреля в Нижнем Тагиле пройдет семинар для молодых уральских актеров. На мастер-класс приглашены более ста артистов из 28 театров региона. Мастера своего дела, такие как Александр Колягин, Ирина Мирошниченко и Николай Коляда, с удовольствием поделятся опытом, отметил Игорь Булыгин.