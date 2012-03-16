Выходные в мае 2012 года: отдыхаем 4 дня подряд

Имея в виду, что многие люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, чтобы можно было поехать на участки, на огороды, предлагается перенести выходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, и с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая. Таким образом получится четыре выходных дня — 6, 7, 8, 9 сказал Путин.