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Завершение ремонтов по «1000 дворов» может затянуться из-за судов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завершение ремонтов по «1000 дворов» может затянуться из-за судов

16 марта 2012, 09:21ОбществоОльга
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