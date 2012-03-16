Завершение ремонтов по «1000 дворов» может затянуться из-за судов

Чтобы завершить ремонты, нужно расторгнуть договор с нерадивымподрядчиком. Сделать это можно лишь по решению суда. И только послеэтого можно будет вновь объявлять конкурс на завершение ремонта двора.

По трём дворам суд вынес вердикты в пользу мэрии – договоры сподрядчиком расторгли. И заставили его выплатить компенсацию: по одномуиз дворов сумма компенсации перевалила за миллион. Но глава НижнегоТагила Валентина Исаева переживает, что завершение ремонтов можетзатянуться из-за волокиты в судах.