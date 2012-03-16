Завершение ремонтов по «1000 дворов» может затянуться из-за судов
16 марта 2012, 09:21ОбществоОльга
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Напомним, недобросовестные подрядчики не сумели в срок завершить реконструкцию 23 нижнетагильских дворов. По 17-ти из них администрация города подала заявления в суд.
Чтобы завершить ремонты, нужно расторгнуть договор с нерадивымподрядчиком. Сделать это можно лишь по решению суда. И только послеэтого можно будет вновь объявлять конкурс на завершение ремонта двора.
По трём дворам суд вынес вердикты в пользу мэрии – договоры сподрядчиком расторгли. И заставили его выплатить компенсацию: по одномуиз дворов сумма компенсации перевалила за миллион. Но глава НижнегоТагила Валентина Исаева переживает, что завершение ремонтов можетзатянуться из-за волокиты в судах.
Мэр также отметила, что для того, чтобы недобросовестный подрядчикбольше не мог участвовать в конкурсах, его нужно внести в специальныйреестр. Сделать это тоже можно лишь по решению суда.
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