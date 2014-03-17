Два автомобиля Datsun для России получили имена
17 марта 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Российское представительство компании Nissan зарегистрировало товарный знак Datsun DO. Седан Datsun, премьерный показ которого должен состояться 4 апреля, получит приставку mi-. Хэтчбек, который покажут скорее всего на Московском международном автосалоне в августе 2014 года, обзаведется префиксом on-.
Известно, что и седан mi-DO (построенный на платформе Lada Granta), и хэтчбек on-DO будут собирать на производственных площадях завода АвтоВАЗ в Тольятти.
Для справки: на индийском и индонезийском рынке локальные Datsun в кузове хэтчбек и универсал называются Go и Go+, соответственно.
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