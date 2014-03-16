Как помочь семьям с пагубными зависимостями: в Нижнем Тагиле прошел круглый стол

Инициаторами проведения круглого стола выступили активисты ряда общественных организаций, обеспокоенные масштабом распространения наркопатологии и алкоголизма в обществе и понимающие, что острейшую социальную проблему невозможно решить без объединения усилий всех заинтересованных сторон, слаженной работы государственных служб, привлечения общественности, ресурсов некоммерческих организаций, поддержки руководителей города.

Круглый стол собрал более 30 представителей различных служб и организаций города, присутствовали руководители 5 реабилитационных центров, лидеры групп самопомощи «Анонимные наркоманы» и «Анонимные алкоголики», групп поддержки для родственников, врачи, психологи, специалисты социально-реабилитационных центров и комиссий по делам несовершеннолетних, активисты общественных организаций.

О своей работе рассказал главный врач наркологического реабилитационного центра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный. С ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле действует консультативный пункт «Урала без наркотиков», на базе наркологического отделения (ул. Вязовского, 12) ведутся индивидуальные собеседования и групповые занятия для родственников.

По словам одного из организаторов круглого стола директора Центра семейной терапии и консультирования Дмитрия Винокурова, городским службам необходимо разработать такие реабилитационные услуги, чтобы семьи не боялись обращаться за помощью, эти услуги должны быть доступны, разнообразны, отвечать действительным потребностям самих страдающих людей и их близких.

Фотографии предоставил Андрей Мусихин

Участники круглого стола отметили необходимость информирования горожан о возможностях помощи, указали на отсутствие в городе реабилитационных программ для детей и подростков, при том, что последнее время отмечается рост химических зависимостей среди несовершеннолетних.

Решено поддержать инициативу по внедрению добровольной сертификации и оценки качества работы действующих в городе реабилитационных программ. Об этом опыте рассказал Андрей Мусихин, сотрудник Центра поддержки гражданских инициатив, объединяющий несколько реабилитационных центров для наркозависимых. Участники круглого стола приняли решение о создании при городском Совете НКО постоянно действующей рабочей группы по развитию инициатив помощи людям и семьям с химическими зависимостями.