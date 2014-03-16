Спецодежда и спецобувь для строителей – безопасность и комфорт

Во многих сферах производства спецодежда является необходимым условием соблюдения техники безопасности и гигиены. Врачи и повара работают в белых халатах, охранники – в камуфляжной форме, дорожные рабочие – в ярких оранжевых жилетах и т.д. Кроме того, это делает их узнаваемыми и указывает на принадлежность к той или иной отрасли производства или сфере услуг.

Строительная отрасль является, пожалуй, наиболее ярким доказательством необходимости использования спецодежды и спецобуви. К примеру, резиновые сапоги рабочие - привычный элемент облика маляра-штукатура или сантехника. На строительных объектах присутствуют различные вредные для здоровья факторы, поэтому вопрос необходимости их использования регулируется законодательством об охране труда в строительстве.

Заглядывая на сайты производителей ведомственного обмундирования, мы любуемся тем, насколько стильными и элегантными могут быть подобные изделия. Действительно, конструкторы в данном случае действуют рука об руку с дизайнерами, благодаря чему одежда и обувь специального назначения получаются не только удобными и практичными, но и красивыми.

Огромную роль играет выбор материалов, которые непременно должны быть качественными. На данной статье расходов экономить не следует. Резон здесь очень простой: чем более удобно будет себя чувствовать рабочий в униформе или спецодежде, тем большей отдачи можно ожидать от него на рабочем месте. Для тех, кому нужна качественная резиновая обувь интернет магазин станет лучшим местом для покупки. Во-первых, можно купить быстро; во-вторых, товар будет доставлен по указанному адресу; в-третьих, при покупке большой партии наверняка будет предоставлена скидка.

Сэкономить без потери качества - задача не из простых, которая в строительстве приобретает особое значение. Некачественная спецодежда и спецобувь быстрее изнашиваются, следовательно, их приходится чаще менять. Вот и доказательство правоты поговорки, которая гласит, что «скупой платит дважды». Купленные по дешевке изделия приходится выбрасывать еще до окончания сезона. Стоит ли говорить о том, что свои защитные функции они выполняют крайне слабо?