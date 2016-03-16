На одной из «дочек» тагильского Уралвагонзавода модернизирован шихтовый участок (ФОТО)

Современное оборудование необходимо для измельчения, дозирования, прокалки, рассева и смешивания компонентов шихты. Модернизация завершилась два месяца назад. За это время на предприятии изготовлено более 8 тонн порошкообразного сырья, которое предназначается для производства металлокерамических изделий.

Первое звено отделения порошковой металлургии существует на литейном заводе около 50 лет. Работники говорят, что благодаря модернизации это звено получило вторую жизнь. Старые агрегаты демонтировали, а новые установлены с учетом современных принципов организации производства. Их изготовила московская фирма.

За несколько месяцев работы на этой технике, металлурги КУЛЗа уже смогли оценить её высокую производительность. Например, время смешивания компонентов сократилось в 10 раз. Чтобы достичь максимальных результатов, работники отрабатывают технологические режимы на всех этапах приготовления шихты.

Кстати, обновление шихтового участка – только часть большого заводского проекта, который реализуется в рамках федеральной программы импортозамещения. В прошлом году на предприятии установлен автоматический пресс отечественного производства.

Обновление промышленного оборудования - довольно серьезный вопрос. Важно, чтобы оборудование было качественным. Известно, что компания «Нова-М» занимается продажей и арендой исключительно качественного оборудования. Посмотреть всю продукцию компании можно кликнув по ссылке на сайт.